الرياض 08 شوال 1444 هـ الموافق 28 أبريل 2023 م واسشارك معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين في الندوة العالمية الافتراضية رفيعة المستوى حول السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل، والتي عقدتها منظمة العمل الدولية في 28 أبريل 2023م، بالتزامن مع احتفالية المنظمة باليوم العالمي للسلامة والصحةالمهنية في العمل.وأشاد الدكتور أبو ثنين خلال كلمته في الندوة بما تقوم به المنظمة من جهود متواصلة للحفاظ على سلامة العاملين وذلك باعتماد إستراتيجية عالمية للسلامة والصحة المهنية، كذلك توفير بيئة عمل آمنة وصحية، وفق المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، متطرقا إلى أبرز مخرجات سوق العمل السعودي المتمثلة في إطلاق البرنامج الوطني الإستراتيجي للسلامة والصحة المهنية المنبثق عن إستراتيجية سوق العمل السعودي ورؤية المملكة 2030؛ حيث يسعى هذا البرنامج إلى تنسيق الجهود وتكامل الأدوار مع الجهات والقطاعات العامة والخاصة وغير الربحية؛ للارتقاء بمستويات الامتثال لمعايير السلامة والصحة المهنية في سوق العمل السعودي.يذكر أنه جرى إطلاق أكثر من 22 مبادرة لتطوير واقع ممارسات السلامة والصحة المهنية، وتعزيز التزام المنشآت بمتطلبات السلامة والصحة المهنية عن طريق توفير الكوادر وتنمية القدرات في هذا المجال، وتطوير فرص الدعم التقني من خلال الخدمات الإلكترونية، لضمان صحة وسلامة العاملين في ظل تنوع وتوسع المجالات والأنشطة الاقتصادية المتسارعة؛ للحد من الإصابات والأمراض المرتبطة بالعمل، باعتبارها حق أصيل للعامل، وسعيا ليكون سوق العمل السعودي جاذب للمواهب والقدرات المحلية والعالمية.// انتهى //19:12ت م0067