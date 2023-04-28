سياسي / الرئيس التشادي يلتقي مساعدَ وزير الخارجية السويسري
الجمعة 1444/10/8 هـ الموافق 2023/04/28 م واس
أنجامينا 08 شوال 1444 هـ الموافق 28 أبريل 2023 م واس
التقى الرئيس التشادي الفريق أول محمد إدريس ديبي إتنو، بالعاصمة أنجامينا اليوم، مساعد وزير الخارجية السويسري ورئيس بعثة السلام وحقوق الإنسان سيمون غايس بولر.
وجرى -خلال اللقاء- بحث سبل تطوير العلاقات وتعزيز التعاون المشترك بين تشاد وسويسرا، لا سيما دعم تشاد في مساعيها لتنفيذ قرارات وتوصيات الحوار الوطني الشامل والسيادي.
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20:40ت م
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