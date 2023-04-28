أنجامينا 08 شوال 1444 هـ الموافق 28 أبريل 2023 م واسالتقى الرئيس التشادي الفريق أول محمد إدريس ديبي إتنو، بالعاصمة أنجامينا اليوم، مساعد وزير الخارجية السويسري ورئيس بعثة السلام وحقوق الإنسان سيمون غايس بولر.وجرى -خلال اللقاء- بحث سبل تطوير العلاقات وتعزيز التعاون المشترك بين تشاد وسويسرا، لا سيما دعم تشاد في مساعيها لتنفيذ قرارات وتوصيات الحوار الوطني الشامل والسيادي.// انتهى //20:40ت م0071