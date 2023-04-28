جيزان 08 شوال 1444 هـ الموافق 28 أبريل 2023 م واسقبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان على مقيم من الجنسية اليمنية؛لمحاولته تهريب نبات القات المخدر مخبأ في مركبة يقودها بمحافظة العيدابي، حيث تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995) أو عبر البريد الإلكتروني gdnc.gov.sa@995، أو بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية،و(999) في بقية مناطق المملكة، وستُعالج جميع البلاغات بسرية تامة.// انتهى //20:51ت م0074