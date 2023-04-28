القدس المحتلة 08 شوال 1444 هـ الموافق 28 أبريل 2023 م واسأصيب العشرات من الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق مساء اليوم، خلال قمع قوات الاحتلال مسيرات في بلدات بيت دجن وبيتا بمدنية نابلس شمال الضفة الغربية.وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن 13 فلسطينياً أصيبوا بجروح وحالات اختناق، بعد قمع قوات الاحتلال مسيرات نظمت للتنديد بالاستيطان.وفي رام الله، اعتدت قوات الاحتلال على مسيرة نظمت في قرية المغير، رفضاً لقرارات الاحتلال بالاستيلاء على أراضٍ للفلسطينيين.// انتهى //21:00ت م0076