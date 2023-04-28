الرياض 08 شوال 1444 هـ الموافق 28 أبريل 2023 م واسأجرى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اليوم، اتصالاً هاتفياً بمعالي وزير الخارجية والأديان في جمهورية كوستاريكا أرنولدو أندريه تينوكو.وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، ومناقشة الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما فيها موضوع الحفاظ على البيئة والحد من آثار التغير المناخي.// انتهى //21:35ت م0078