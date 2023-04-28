الرباط 08 شوال 1444 هـ الموافق 28 أبريل 2023 م واسأَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم على ارتفاع في التعاملات، مسجلاً مؤشرها الرئيسي "مازي" تقدما بنسبة 0.53%، عند 10.525,22 نقطة.وتقدم مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.95% ليستقر عند 848,13 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعاً بنسبة 0.8% بمجموع 789,66 نقطة.وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ارتفاع بنسبة 0.03% بمجموع 9.635,7 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 34 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 546 مليار درهم مغربي.// انتهى //21:35ت م0079