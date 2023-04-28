اقتصادي / الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع
الجمعة 1444/10/8 هـ الموافق 2023/04/28 م واس
عواصم 08 شوال 1444 هـ الموافق 28 أبريل 2023 م واس
أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع اليوم، مدعومةً بأرباح الشركات وارتفاع أسهم النفط.
وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6%، ليسجل زيادة قدرها 1.9% هذا الشهر، كما ارتفعت أسهم قطاعات العقارات 5.2%، والرعاية الصحية4.7%، متجاوزةً القطاعات الأوروبية الرئيسية خلال الشهر.
وسجّلت أسهم شركات التكنولوجيا وشركات التعدين أكبر خسائر شهرية بانخفاضها بنسبة 4.7%، و5.6% على التوالي.
وقادت أسهم النفط والغاز المكاسب بنهاية اليوم وارتفعت بنحو 2% مع ارتفاع أسعار النفط الخام، لتعوض بذلك انخفاض أسهم البنوك التي هبطت 1.4%.
وتراجع سهم بنك ناتويست البريطاني 3.7% بعد إعلانه انخفاض ودائعه بنحو 20 مليار جنيه إسترليني في الربع الأول، بينما ارتفع مؤشر فاينانشال تايمز 3% في أبريل، متجاوزاً جميع المؤشرات الأوروبية الكبرى.
وقفز سهم شركة الكترولوكس 15.5% بعد أن أعلنت الشركة السويدية المصنعة للأجهزة المنزلية مبيعات الربع الأول، كما ارتفع سهم مجموعة مرسيدس بنز 0.7%، بينما صعد سهم شركة كوفيسترو الألمانية لصناعة الكيماويات 8.5%.
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