عام / شرطة محافظة جدة تقبض على مخالف لنظام أمن الحدود بحوزته مادة الإمفيتامين المخدر
الجمعة 1444/10/8 هـ الموافق 2023/04/28 م واس
جدة 08 شوال 1444 هـ الموافق 28 أبريل 2023 م واس
قبضت شرطة محافظة جدة على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية "السودانية"، بحوزته مادة الإمفيتامين المخدر ومبلغ مالي وهواتف متنقلة، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات، الاتصال بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
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