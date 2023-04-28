جدة 08 شوال 1444 هـ الموافق 28 أبريل 2023 م واسقبضت شرطة محافظة جدة على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية "السودانية"، بحوزته مادة الإمفيتامين المخدر ومبلغ مالي وهواتف متنقلة، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات، الاتصال بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.// انتهى //21:54ت م0083