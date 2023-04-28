إسلام آباد 08 شوال 1444 هـ الموافق 28 أبريل 2023 م واسلقي ثلاثة جنود من رجال الأمن الباكستاني مصرعهم، فيما قتل سبعة مسلحين من العناصر الإرهابية خلال اشتباكات مسلحة وقعت اليوم في بلدتي أمير كلام وتاجبي خيل بمحافظة لاكي مروت شمال غرب باكستان.وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني أن انتحارياً يستقل دراجة نارية فجرها بالقرب من نقطة لقوات الأمن، أعقبه هجوم مسلح نفذته مجموعة من الإرهابيين؛ ما أدى إلى اندلاع تبادل لإطلاق النار بين الطرفين أسفر عن مقتل ثلاثة جنود وأربعة إرهابيين.وأضاف -البيان- أن قوات الأمن قضت على ثلاثة إرهابيين آخرين خلال تبادل إطلاق النار معهم في حادث آخر وقع بعد وقت قصير من الحادث الأول، مشيراً إلى أن قوات الأمن صادرت أسلحة ومتفجرات من الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم.// انتهى //21:55ت م0084