الرياض 08 شوال 1444 هـ الموافق 28 أبريل 2023 م واستغلَّب فريق الاتفاق على ضيفه ضمك بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام ضمن الجولة ٢٤ من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم "دوري روشن".وشهدت المباراة في دقائقها الأخيرة الإثارة بتسجيل يوسف نياكاتي هدفي الفوز للاتفاق في الدقيقة قبل الأخيرة (89)، والدقيقة السادسة من الوقت الإضافي (6 +90)، مانحاً فريقه ٣ نقاط رفع بها رصيده إلى 30 نقطة، فيما بقي ضمك على رصيده السابق 29 نقطة.ونال فريقا الفتح والوحدة نقطة لكل منهما بعد تعادلهما 1-1 في المباراة التي جمعتهما في الأحساء لحساب الجولة ذاتها.وتقدّم الفتح أولاً عن طريق كريستيان تيو عند الدقيقة 12 وهي النتيجة التي انتهى بها الشوط الأول، وفي الشوط الثاني عند الدقيقة 63 أدرك لاعب الوحدة فيصل فجر التعادل من ركلة جزاء، لتنتهي المباراة بهذه النتيجة، ويصل الفتح إلى 39 نقطة، والوحدة إلى 23 نقطة.// انتهى //22:11ت م0085