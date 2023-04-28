الوجه 08 شوال 1444 هـ الموافق 28 أبريل 2023 م واستضمُّ محافظة الوجه عددًا من المرافق السياحية والوجهات والشواطئ البحرية التي تجذب عددًا كبيرًا من الزوار والسائحين من داخل المحافظة وخارجها.ويعد شاطئ "زاعم" الواقع شمال مدينة الوجه، من أبرز الشواطئ ذات الجذب السياحي، ومن أفضل الوجهات المميزة للزوار خاصةً الأسر الراغبة في الاستمتاع بجمال الشواطئ البحرية، حيث يوفر تجربة فريدة لعشاق البحر والحياة البحرية بشكل عام، مع فرصة للتمتع بمنظر غروب الشمس الساحر في تلك الوجهة الشاطئية المميزة.ويمتاز الشاطئ بشكله المميز على خليج نصف دائرة، تقل فيه الأمواج، وتم تجهيزه بوحدات من المظلات ومقاعد للجلوس ودورات مياه وكافتيريا وألعاب للأطفال، وزراعته بالنخيل والأشجار.وتعمل بلدية الوجه على مدار الساعة لتهيئة المرافق العامة الشاطئ، ورفع مستوى النظافة، وزيادة المسطحات الخضراء، وصيانة أعمدة الكهرباء والإنارة ودورات المياه، وصيانة ألعاب الأطفال، حيث يعد واجهة سياحية تحظى باهتمام كبير.رصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" في جولة على شاطئ "زاعم" جماليات الشاطئ الذي يمتاز بمقومات سياحية جذابة.// انتهى //22:42ت م0088