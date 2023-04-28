القاهرة 08 شوال 1444 هـ الموافق 28 أبريل 2023 م واسفاز فريق الاتحاد السكندري على فريق إنبي بنتيجة ٣-٢، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم في افتتاح مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم.وبهذه النتيجة تأهل فريق الاتحاد إلى المربع الذهبي للبطولة ليواجه الفائز من لقاء فريقي البنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا.ومن المقرر أن تستكمل مباريات الدور ربع النهائي لكأس الرابطة غداً السبت، حيث يلتقي المصري البورسعيدي مع الإسماعيلي، ثم يختتم الدور بعد غد الأحد بمباراتي البنك الأهلي مع سيراميكا كليوباترا، وحرس الحدود مع فيوتشر.// انتهى //22:43ت م0091