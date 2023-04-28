الرياض 08 شوال 1444 هـ الموافق 28 أبريل 2023 م واسيستضيف فريق الهلال "حامل اللقب" نظيره أوراوا ريد دايموندز الياباني، غداً على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، في لقاء الذهاب لنهائي النسخة الـ 41 من دوري أبطال آسيا لكرة القدم.وستكون هذه المواجهة الثالثة التي تجمع بين الفريقين في النهائي، بعد عامي 2017 و2019م، ليصبحا الوحيدين اللذين تقابلا في النهائي أكثر من مرة واحدة.ويعد الهلال ثاني فريق فقط في تاريخ دوري أبطال آسيا يصل لنهائيين متتاليين بعد مواطنه نادي الاتحاد (2004، و2005م)، ويسعى لمواصلة تميزه كأكثر الأندية نجاحاً في دوري أبطال آسيا، بعدما توج بلقب البطولة في ٤ نسخ سابقة ٢ منها تحت مسمى دوري أبطال آسيا مرتين عامي 2019 و2021م، بالإضافة إلى فوزه بلقبي نسختي عامي 1991 و2000م، وفي المقابل تمكن أوراوا من الفوز بلقب البطولة مرتين عامي 2007 و2017م.ويعتمد الهلال على مجموعة بارزة من اللاعبين من ضمنهم الأرجنتيني لوسيانو فييتو،الذي حصد الأفضلية في بطولة العالم للأندية بالمغرب، إلى جانب المتألق سالم الدوسري والمهاجم النيجيري أوديون إيغالو الطامح لتعزيز رصيده البالغ 7 أهداف، لتجاوز مهاجم الدحيل إدميلسون جونيور الذي سجل 8 أهداف، والفوز بجائزة هداف البطولة.وخسر الهلال مباراة واحدة في البطولة، وذلك ضمن دور المجموعات أمام الريان القطري، وسجل 22 هدفاً في البطولة، وتلقَّى مرماه 6 أهداف فقط، كما يطمح لجلب اللقب السابع للسعودية في تاريخ البطولة، والانضمام إلى قائمة الأندية التي حققت اللقب مرتين على التوالي، وهي: الاتحاد السعودي (بالنظام الجديد)، وبنك ثاي فارمرز التايلندي، وبوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي، وسوون سامسونغ بلو وينغز الكوري الجنوبي (بالنظام القديم).ووصل الهلال للنهائي بعد صدارته مجموعته في دور المجموعات، بفارق المواجهات المباشرة أمام الريان القطري برصيد 13 نقطة، جمعها من 4 انتصارات وتعادل واحد وخسارة واحدة.، وفي دور الـ 16، تغلب على شباب الأهلي الإماراتي 3 - 1، قبل تجاوز فولاد خوزستان الإيراني 1 - 0 في الدور ربع النهائي، وفي نصف النهائي، تغلب على الدحيل القطري بنتيجة 7 - 0.وفي الجهة المقابلة، يعود أوراوا لخوض المباريات في البطولة بعد ثمانية أشهر على نجاحه في التفوق في الدور قبل النهائي أمام جيونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي، في أغسطس من العام الماضي.وكان أوراوا قد حل في وصافة مجموعته برصيد 13 نقطة بفارق المواجهات المباشرة خلف المتصدر دايجو الكوري، وجمع نقاطه من 4 انتصارات وتعادل واحد وخسارة واحدة، وسجل 20 هدفاً، وتلقى مرماه هدفين فقط، وفي دور الـ 16، تغلب على نظيره جوهور دار التعظيم الماليزي بنتيجة 5 - 0، وفي الدور ربع النهائي تجاوز نظيره بانكوك جلاس باثوم يونايتد التايلندي بنتيجة 4 - 0.وفي نصف النهائي تفوق أوراوا على جيونبوك هيونداي مورتورز الكوري بركلات الترجيح 3 - 1 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي 2-2.يشار إلى أن مباراة الإياب ستقام يوم 6 مايو المقبل على إستاد سايتاما 2002 في اليابان.// انتهى //23:13ت م0095