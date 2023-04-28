الرياض 08 شوال 1444 هـ الموافق 28 أبريل 2023 م واستشارك هيئة المسرح والفنون الأدائية، وهيئة التراث في معرض باريس 2023، خلال الفترة من 27أبريل إلى 8 مايو؛ وذلك للتعريف بالفنون الأدائية الشعبية السعودية، إلى جانب تسليط الضوء على الحرف التقليدية عبر عرض وبيع المنتجات الحرفية للحرفيين السعوديين على الجمهور الدولي، وذلك في إطار الجهود الدولية التي تبذلها المنظومة الثقافية لتعزيز حضور ثقافة المملكة وتراثها عالمياً.وتتمثل مشاركة هيئة المسرح والفنون الأدائية في تقديم سبعة ألوان أدائية سعودية تقليدية من مختلف مناطق المملكة طيلة أيام المعرض، إضافة إلى استعراض الأزياء الخاصة بكل لون أدائي؛ لإبراز الارتباط بين الأزياء والفنون الشعبية؛ للاستفادة من هذا المعرض الدولي الذي يشهد وجود أكثر من 50 دولة في التعريف بالفنون الشعبية السعودية، وتمكين الفرق الشعبية من تقديم عروض حية للفنون التقليدية أمام المجتمع الدولي، فضلاً عن تقديم أكبر عدد من الألوان الأدائية السعودية من مناطق جغرافية مختلفة في معرضٍ واحد.بينما تشارك هيئة التراث بمجموعة من الحِرف اليدوية السعودية، إلى جانب وجود عددٍ من الحرفيين ، وممارسة حرفهم بشكل مباشر إلى جانب عرض منتجاتهم وذلك لإبراز أهميتها الثقافية، وتعمل هيئة التراث في المشاركة في هذا الحدث للعمل على نشر الوعي والتعريف بأهمية الحرف اليدوية التراثية بالمملكة، وتسليط الضوء عليها، وتمكين الحرفيين السعوديين، وإظهار تراث المملكة الثقافي إلى المجتمع الدولي.ويعد معرض باريس ٢٠٢٣ أحد المعارض الدولية التي تهتم بإبراز الفنون التقليدية وثقافة وتاريخ الدول المشاركة به، من خلال العروض الشعبية وفنون الطهي والحرف اليدوية، وتأتي مشاركة هيئتي المسرح والفنون الأدائية، والتراث في هذا المعرض للإسهام في إحياء حركة العروض الفنية الشعبية، وتعزيز حضور الفرق الشعبية المؤهلة لتمثيل المملكة، وتمكين الحِرفيين السعوديين وإبراز قيمتها الثقافية، والتي من شأنها تحقيق أهداف برنامج تعزيز الوعي الدولي عبر تمثيل المملكة خارجياً، وزيادة أعمال الإنتاج الثقافي.// انتهى //23:17ت م0096