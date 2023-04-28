الرياض 08 شوال 1444 هـ الموافق 28 أبريل 2023 م واسأكد مدرب فريق الهلال السعودي رامون دياز جاهزية فريقه " ذهنياً وبدنياً " لخوض المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا والفوز للمحافظة على اللقب الآسيوي.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد اليوم في الرياض قبل يوم واحد من ذهاب النهائي الذي سيجمعه غداً مع فريق أوراوا ريدر الياباني على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.وشدد دياز على أن فريقه سيواصل لعبه بنفس النهج الهجومي سعياً لتسجيل الأهداف، مؤكداً أن لاعبي فريقه متمرسون على مثل هذه المباريات ويملكون الخبرة الكافية، مبدياً ثقته بهم للوصول إلى الهدف الرئيس.وقال":"نعمل لإسعاد جماهيرنا، وسنبذل قصارى جهدنا في مباراتي النهائي التي سنواجه بها خصماً منظماً في الجانب الدفاعي".وأضاف رامون دياز: "بالنسبة لتحديد الرباعي الأجنبي في مباراة الغد سيكون بحسب المناسب لنا، وتواجد ٧ محترفين أجانب يعطينا خيارات أكثر ، وقد نلعب بإستراتيجيتين مختلفتين في مباراتي الذهاب والإياب"و أكد المدرب الذي خسر اللقب الآسيوي مع الهلال أمام نفس الفريق عام 2017 أن ما حدث سابقاً جاء بسبب ظروف مختلفة مر بها الفريق والآن هم جاهزون من أجل الظفر باللقب الآسيوي.بدوره أكد مدرب فريق أوراوا الياباني ماتشي سكورزا استعدادهم لمواجهة الغد والفوز لتسهيل المهمة في مواجهة الإياب بعد أسبوع.وقال: " النهائي صعب ونواجه فيه خصماً قوياً حقق نتائج مميزة في كأس العالم للأندية وهو حامل لقب البطولة ولتحقيق حلمنا علينا أن نقدم مباراة مميزة والفوز بنتيجتها وهو ما حضرنا من أجله"، مشيراً إلى أنهم يخوضون تحدياً كبيراً وسيسعون لتجاوزه.// انتهى //23:20ت م0097