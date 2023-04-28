القاهرة 8 شوال 1444 هـ الموافق 28 أبريل 2023 م واساستنكر البرلمان العربي بشدة، تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، فيما يخص نشأة الاحتلال، وتجاهلها حقيقة الاحتلال وممارساته المخالفة لحقوق الإنسان تجاه الشعب الفلسطيني وتهجيرهم من أراضيهم، التي لا تنسجم مع مواقف الاتحاد الأوروبي القائمة على حقوق الإنسان والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.وندد البرلمان العربي -في بيان له- اليوم بتصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية التي تجاهلت النكبة الفلسطينية، وكذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بمناسبة الـ 75 للنكبة في قاعة الجمعية العامة في 15 مايو القادم، الذي هو بمثابة إقرار من الجمعية العامة بالمظلمة التاريخية التي حلت بالشعب الفلسطيني عام 1948م.وحثّ البرلمان، الاتحاد الأوروبي بالوقوف عند مسؤولياته السياسية والقانونية والإنسانية تجاه العمل على إنهاء الاحتلال، وتصحيح الظلم التاريخي الذي ما يزال واقعاً على الشعب الفلسطيني، ودعم حقوقه المشروعة بما فيها حقه في العودة، وتجسيد قيام دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.// انتهى //23:44ت م0099