القاهرة 08 شوال 1444 هـ الموافق 28 أبريل 2023 م واسأعلنت وزارة الخارجية المصرية إجلاء ١٠٧٢ مواطناً مصرياً من السودان اليوم، منهم ٤٥٤ عبر الإجلاء البري و٦١٨ عن طريق الإجلاء الجوي، ليصل بذلك مجموع المصريين الذين أجلوا حتى الآن إلى ٦٣٩٩ مواطناً.وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد -في بيان له- اليوم، استمرار تنفيذ خطة إجلاء المواطنين المصريين بالسودان، مبينًا أن القوات المسلحة المصرية قامت اليوم بتنفيذ ٤ طلعات جوية ليصل بذلك إجمالي الطلعات الجوية التي تم تنفيذها إلى ٢٧ طلعة جوية.يذكر أن الخارجية المصرية أعلنت أمس إجلاء ٢٦٤٨ مواطناً مصرياً.// انتهى //23:45ت م0100