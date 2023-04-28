الدمام 08 شوال 1444 هـ الموافق 28 أبريل 2023 م واستصدّر فريق الخليج منافسات بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد للموسم الرياضي 2022-2023م، برصيد 32 نقطة، بعد فوزه في انطلاق مباريات الجولة الثامنة عشر التي جرت اليوم.واستطاع الخليج التغلب على الأهلي بنتيجة (40-23)، وحقق الزلفي فوزه على الوحدة (36-26)، وتغلب الصفا على القارة بنتيجة (24-29)، وفي آخر مواجهات اليوم فاز النور على المحيط بنتيجة (33-29).وتستكمل باقي مواجهات الجولة غداً السبت 29 أبريل 2023م، بنواجهة الترجي مع مضر عند الساعة 5:00 مساءً على صالة وزارة الرياضة بالدمام، وتختتم مواجهات الجولة بعد غداً الأحد 30 أبريل 2023م بلقاء الهدى مع الابتسام عند الساعة 5:00 على صالة وزارة الرياضة بالدمام.// انتهى //23:51ت م0101