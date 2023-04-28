رياضي / الخليج والزلفي والصفا والنور يكسبون مواجهات الجولة 18 من ممتاز اليد
الجمعة 1444/10/8 هـ الموافق 2023/04/28 م واس
الدمام 08 شوال 1444 هـ الموافق 28 أبريل 2023 م واس
تصدّر فريق الخليج منافسات بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد للموسم الرياضي 2022-2023م، برصيد 32 نقطة، بعد فوزه في انطلاق مباريات الجولة الثامنة عشر التي جرت اليوم.
واستطاع الخليج التغلب على الأهلي بنتيجة (40-23)، وحقق الزلفي فوزه على الوحدة (36-26)، وتغلب الصفا على القارة بنتيجة (24-29)، وفي آخر مواجهات اليوم فاز النور على المحيط بنتيجة (33-29).
وتستكمل باقي مواجهات الجولة غداً السبت 29 أبريل 2023م، بنواجهة الترجي مع مضر عند الساعة 5:00 مساءً على صالة وزارة الرياضة بالدمام، وتختتم مواجهات الجولة بعد غداً الأحد 30 أبريل 2023م بلقاء الهدى مع الابتسام عند الساعة 5:00 على صالة وزارة الرياضة بالدمام.
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23:51ت م
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