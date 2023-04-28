الرياض 09 شوال 1444 هـ الموافق 29 أبريل 2023 م واستغلب فريق النصر على ضيفه الرائد 4-0 في اللقاء الذي جمعهما مساء الجمعة على ملعب الأول بارك في الرياض ضمن الجولة ٢٤ من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم " دوري روشن ".وافتتح البرتغالي كريستيانو رونالدو مبكراً النتيجة للنصر بتسجيله الهدف الأول عند الدقيقة الرابعة، وهو الهدف الذي انتهى به الشوط الأول.وفي الشوط الثاني أضاف عبدالرحمن غريب الهدف الثاني للنصر عند الدقيقة 55، وسجل محمد مران الهدف الثالث عند الدقيقة 90 وبعدها بأربع دقائق اختتم عبدالمجيد الصليهم الأهداف بتسجيله الهدف الرابع لتنتهي المباراة بفوز النصر 4-0 وتحقيق النقاط الكاملة والوصول إلى النقطة 56 في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد الرائد عند 26 نقطة في المركز الحادي عشر.وفي المجمعة خسر الفيحاء من ضيفه الخليج بثلاثية نظيفة سجلها كل من سوكول من ركلة جزاء عند الدقيقة 23 ، وفابيو مارتنيز عند الدقيقة 54 ، وأندريه بوكو عند الدقيقة 67 .ورفع الخليج رصيده بهذا الفوز إلى 20 نقطة في المركز الخامس عشر ، وبقي الفيحاء على نقاطه الـ25 في المركز الثاني عشر.// انتهى //00:08ت م0001