الرياض 09 شوال 1444 هـ الموافق 29 أبريل 2023 م واساختتم فريق الهلال تحضيراته لمواجهة فريق أوراوا ريد الياباني السبت في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، الذي سيقام على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.وأجرى الفريق مرانه الأخير على ملعب النادي بالرياض، الذي بدأ بتمارين لياقية بالكرة ، ثم الجوانب الفنية، إضافة إلى شرح مدرب الفريق رامون دياز للاعبين التكتيك الذي سيخوض به المواجهة ، ليختتم الحصة بمناورة على جزء من الملعب وسط تواجد جميع اللاعبين.// انتهى //00:12ت م0002