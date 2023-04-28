رياضي / الخليج يتصدر دوري كرة اليد بفوزه على الأهلي
السبت 1444/10/9 هـ الموافق 2023/04/29 م واس
الرياض 09 شوال 1444 هـ الموافق 29 أبريل 2023 م واس
تصدر فريق الخليج منافسات بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد للموسم الرياضي 2022-2023م، برصيد 32 نقطة، بعد فوزه الجمعة في انطلاق مباريات الجولة الثامنة عشرة على الأهلي بنتيجة (40-23).
وفاز الزلفي على الوحدة (36-26)، وتغلب الصفا على القارة بنتيجة (24-29)، وفي آخر مواجهات الجمعة فاز النور على المحيط بنتيجة (33-29).
وتستكمل مواجهات الجولة السبت بلقاء الترجي مع مضر عند الـ 5:00 مساءً على صالة وزارة الرياضة بالدمام، وتختتم غدٍ الأحد بلقاء الهدى مع الابتسام عند الـ 5:00 على صالة وزارة الرياضة بالدمام.
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