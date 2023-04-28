الرياض 09 شوال 1444 هـ الموافق 29 أبريل 2023 م واستصدر فريق الخليج منافسات بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد للموسم الرياضي 2022-2023م، برصيد 32 نقطة، بعد فوزه الجمعة في انطلاق مباريات الجولة الثامنة عشرة على الأهلي بنتيجة (40-23).وفاز الزلفي على الوحدة (36-26)، وتغلب الصفا على القارة بنتيجة (24-29)، وفي آخر مواجهات الجمعة فاز النور على المحيط بنتيجة (33-29).وتستكمل مواجهات الجولة السبت بلقاء الترجي مع مضر عند الـ 5:00 مساءً على صالة وزارة الرياضة بالدمام، وتختتم غدٍ الأحد بلقاء الهدى مع الابتسام عند الـ 5:00 على صالة وزارة الرياضة بالدمام.// انتهى //00:15ت م0003