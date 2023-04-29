الرباط 09 شوال 1444 هـ الموافق 29 أبريل 2023 م واستأهل فريق الوداد المغربي إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بفوزه على سيمبا التنزاني بنتيجة 4/3 بركلات الترجيح، بعد انتهاء زمن المباراة الأصلي بهدف مقابل لاشئ سجله بولي سامبو في الدقيقة 24 من زمن المباراة التي جرت الليلة الماضية على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز سيمبا بهدف نظيف، ما عادل نتيجة مباراتي الفريقين، حيث جرى الاحتكام لضربات الترجيح.// انتهى //02:03ت م0004