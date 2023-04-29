نيويورك 09 شوال 1444 هـ الموافق 29 أبريل 2023 م واسأغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على صعود مع نهاية تعاملات يوم الجمعة.وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 00ر272 نقطة، أو 80ر0% ، ليصل إلى 16ر34098 نقطة.وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 13ر34 نقطة، أو 83ر0% ، ليصل إلى 48ر4169 نقطة.وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 35ر84 نقطة ، أو 69ر0% ، ليصل إلى 58ر12226 نقطة.// انتهى //06:13ت م0009