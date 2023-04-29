القاهرة 09 شوال 1444 هـ الموافق 29 أبريل 2023 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم الجولة التفقدية التي قام بها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لعدد من المناطق بمحافظة القاهرة وشملت عددًا من الأسواق الرئيسية الجديدة.وأشارت إلى إعلان وزير الكهرباء والطاقة المصري الدكتور محمد شاكر تخصيص نحو 3.2 مليار جنيه لتدعيم منظومة إنتاج وتوزيع الكهرباء وتأمين التغذية الكهربائية اللازمة لمشروعات التنمية والتوسعات العمرانية.ورصدت صحف السبت تطورات الأوضاع على الساحة السودانية، مشيرة إلى تواصل المعارك الشرسة في أنحاء العاصمة الخرطوم وإقليم دارفور.ونشرت تحذير المتحدثة باسم المفوض السامي لحقوق الإنـسـان بالأمم المتحدة رافينا شامداسانى، من أن وضع حقوق الإنسان في السودان مستمر في التدهور بشكل كبير وذلك بعد أسبوعين من اندلاع القتال بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة.وعرجت صحف مصر على الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى إصابة فلسطينيين واعتقال ثالث جراء مداهمة لقوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين للاجئين في شمال الضفة الغربية.// انتهى //08:30ت م0011