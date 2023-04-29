الرباط 09 شوال 1444 هـ الموافق 29 أبريل 2023 م واستطرقت الصحف المغربية الصادرة اليوم، إلى استعدادات نقابات العمال بالمغرب للاحتفاء بيومهم العالمي الاثنين القادم، في أجواء ترقب لما ستعلن عنه الحكومة بشأن الاستجابة لمطالبهم الرئيسية.وأخبرت عن استمرار وصول أفواج جديدة من المغاربة المقيمين في السودان، بعد إجلائهم جراء الأوضاع الأمنية المتدهورة بهذا البلد.وواصلت صحف السبت رصدها للتطورات العسكرية في السودان، مشيرة إلى استمرار تبادل القصف بين الجيش وقوات الدعم السريع بأنحاء متفرقة من العاصمة الخرطوم رغم اتفاق الهدنة.وتناقلت الصحف دعوة واشنطن لأطراف الصراع إلى الالتزام بوقف القتال، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.وتحدثت عن انطلاق الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية والجهوية والبلدية التي ستنظم بموريتانيا يوم 13 مايو المقبل وسط منافسة بين 25 حزبًا سياسيًا.وأبرزت الصحف إعلان الأمم المتحدة عن وفاة شخص كل 36 ثانية في إثيوبيا وكينيا والصومال، بسبب الجوع، بينما يعاني أكثر من 18 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الشديد بمنطقة الساحل الإفريقي.ونشرت الصحف مضامين تقرير جديد للبنك الدولي، أفاد بأن الشعوب في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تواجه شحا غير مسبوق في المياه، مقترحًا سلسلة من الإصلاحات للتخفيف من حدة الضغوط المائية في المنطقة.// انتهى //09:32ت م0013