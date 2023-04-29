إسلام آباد 09 شوال 1444 هـ الموافق 29 أبريل 2023 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم اتفاق باكستان والصين على تعزيز تعاونهما في كافة المجالات لتحقيق الأهداف المشتركة والمساهمة في السلام والازدهار والاستقرار الإقليميين.وسلطت الضوء على تصريحات المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية ممتاز زهرة بلوش التي أعربت عن شكر بلادها لحكومة المملكة العربية السعودية على تسهيل عمليات إجلاء المواطنين الباكستانيين من السودان.وأشارت إلى انعقاد الجولة الثانية للمفاوضات بين الأحزاب السياسية بتوجيه من المحكمة الدستورية العليا للتوصل إلى اتفاق حول موعد عقد الانتخابات العامة في البلاد.وتحدثت صحف السبت عن انعقاد حوار ثنائي أمس بين الاتحاد الأوروبي وباكستان في بروكسل على مستوى الوفود لمناقشة التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.وتناولت أنباء الزلزال الذي ضرب إقليم بلوشستان الباكستاني بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر، دون أن ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.وأخبرت عن مقتل ثلاثة جنود من رجال الأمن الباكستاني، وسبعة مسلحين من العناصر الإرهابية خلال اشتباكات مسلحة وقعت بين الطرفين أمس شمال غرب باكستان.وتطرقت صحف إسلام آباد إلى تقرير الأمم المتحدة الذي تحدث عن مواجهة 19 مليون شخص في أفغانستان لانعدام الأمن الغذائي.// انتهى //09:43ت م0014