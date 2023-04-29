تونس 09 شوال 1444 هـ الموافق 29 أبريل 2023 م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم، بافتتاح الرئيس التونسي قيس سعيد فعاليات الدورة 37 لمعرض تونس الدولي للكتاب وسط مشاركة واسعة من أكثر من 22 دولة عربية وأجنبية.وأخبرت عن انتشال وحدات من حرس الحدود البحري التونسي خلال 10 أيام، 210 جثث لمهاجرين غير شرعيين من البحر قبالة شواطئ محافظات صفاقس وقرقنة والمهدية.وتناقلت صحف السبت إدانة الجزائر للهجوم الإرهابي، على وحدة عسكرية للجيش بمدينة "أوقارو" شرق بوركينا فاسو، والذي أوقع عشرات القتلى والجرحى في صفوف الجيش.وسلطت الضوء على مستجدات الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى إصابة فلسطينيين واعتقال ثالث جراء مداهمة لقوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين للاجئين في شمال الضفة الغربية.وتطرقت صحف تونس إلى تطورات الأوضاع على الساحة السودانية، مشيرة إلى تواصل المعارك في أنحاء العاصمة الخرطوم وإقليم دارفور.// انتهى //10:33ت م0016