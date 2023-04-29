القدس المحتلة 09 شوال 1444 هـ الموافق 29 أبريل 2023 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم استشهاد فتى فلسطيني، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة بيت لحم، وإصابة العديد من الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في نابلس وقلقيلية.وسلطت الضوء على قرار الاحتلال الإسرائيلي بشأن شرعنة 70 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية، في إطار عملية الضم التدريجي للضفة الغربية، والتحذيرات الفلسطينية من خطورة القرار الإسرائيلي، الذي يعد انتهاكاً للقوانين الدولية.وتناقلت صحف السبت استمرار اعتداءات المستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية، ومواصلة فرض الحصار المشدد لليوم السابع على التوالي على مدينة أريحا، وإغلاق الطرق المؤدية إليها، مما تسبب في تفاقم الأزمة الإنسانية.وأخبرت عن وصول الدفعة الثانية وعددها (37) فلسطيني إلى المملكة العربية السعودية بعد إجلائهم من السودان.وتطرقت الصحف الفلسطينية إلى ملف التغذية القسرية للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام، مبيّنة أنها وسيلة تعذيب يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي بحقهم، بعد أن حرمهم من حقوقهم الإنسانية، التي كفلتها المواثيق والأعراف الدولية.// انتهى //11:08ت م0017