القدس المحتلة 09 شوال 1444 هـ الموافق 29 أبريل 2023 م واساستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم بنيران أسلحتها المناطق الزراعية في شمال وجنوب قطاع غزة.وأفادت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال المتمركزة في الأبراج العسكرية شرقي خان يونس وجباليا أطلقت الرصاص، والقنابل الغازية المسيلة للدموع، صوب المزارعين، ضمن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة التي تستهدف المزارعين الفلسطينيين شرق القطاع.في ذات السياق، أفاد نادي الأسير الفلسطيني أن الأسير خضر عدنان الذي دخل إضرابه عن الطعام اليوم 84 على التوالي، أصبح وضعه الصحي في مرحلة الخطر الشديد، بينما يرفض الاحتلال الإسرائيلي كافة المطالبات الإنسانية من منظمات حقوقية بنقله إلى المستشفى، محملاً الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته.// انتهى //11:14ت م0018