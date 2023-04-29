الخرطوم 09 شوال 1444 هـ الموافق 29 أبريل 2023 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم رفض قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان الجلوس مع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو من أجل التفاوض.وركزت على دعوة مبعوث الأمم المتحدة للسودان فولكر بيرتس، دول المنطقة المهمة لاستضافة قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو من أجل التوسط بينهما.وأخبرت صحف السبت عن ايقاف مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنشطتها مؤقتاً في الخرطوم ودارفور وشمال كردفان.وعرجت على تحذير برنامج الغذاء العالمي من تعرض ملايين السودانيين للجوع، مع احتدام القتال الذي تكاد تكون العمليات الإنسانية مستحيلة بسببه، في الوقت الذي يحتاج ثلث البلاد إلى المساعدة، مع النقص الحاد في الغذاء والماء والوقود والأدوية والرعاية الصحية.ونقلت صحف السودان عن نقابة أطباء السودان ارتفاع ضحايا الاشتباكات بين المدنيين إلى 411 وفاة و2023 إصابة.// انتهى //11:51ت م0019