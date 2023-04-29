القدس المحتلة 09 شوال 1444 هـ الموافق 29 أبريل 2023 م واسأصيب فلسطينيان اليوم، بجروح ورضوض في اعتداء للمستوطنين، على بلدة دير جرجير شرق رام الله.وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن مستوطنين اعتدوا على شقيقين قرب رام الله، مما أدى إلى إصابتهما بجروح، كما أقدموا على سرقة مركبتهم، تحت تهديد السلاح.في ذات السياق، اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين في رام الله ونابلس، بالتزامن مع مواصلة فرض الحصار على مدينة أريحا لليوم الثامن على التوالي، وإغلاق كافة الطرق المؤدية إليها.// انتهى //12:51ت م0020