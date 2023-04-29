سكاكا 09 شوال 1444 هـ الموافق 29 أبريل 2023 م واسيستهل يوم غد الأحد، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، جولته التفقدية الدورية بالمنطقة والتي تشمل (محافظة القريات، محافظة دومة الجندل، محافظة طبرجل، مركز صوير) يلتقي خلالها الأهالي ويستمع إلى ملاحظاتهم .كما يستعرض ويدشن سموه عدداً من المشروعات التنموية، فيما يعقد خلال جولته اجتماعات بمدراء الجهات ذات العلاقة في كل محافظة لاستعراض آخر مُستجدات توصيات جولة سموه التفقدية السابقة، إضافة إلى مناقشة المواضيع الحالية.وتأتي هذه الجولة إنفاذًا لتوجيهات ولاة الأمر -حفظهم الله-، وامتدادًا لحرص سموه على تفقد محافظات ومراكز المنطقة والتركيز على لقاء أبناء تلك المحافظات ومراكزها، والوقوف على المشروعات الجاري تنفيذها، وتلمس احتياجات المحافظات والمراكز في جميع المجالات لتحقيق مُستهدفات رؤية 2030.ويأتي ذلك في إطار الاهتمام والرعاية والدعم الذي توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله-، لكل ما من شأنه خدمة وراحة ورفاهية المواطن.// انتهى //12:53ت م0022