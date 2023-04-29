عنيزة 09 شوال 1444 هـ الموافق 29 أبريل 2023 م واساستقبل قسم الطوارئ بمستشفى الملك سعود ومراكز الرعاية الصحية الأولية المناوبة بمحافظة عنيزة 1097 مستفيداً خلال إجازة عيد الفطر المبارك .وبين التجمع الصحي بأن الحالات التي تمت خدمتهم في قسم الطوارئ بالمستشفى 4392 حالة، تنوعت ما بين 92 حالة إسعافية حرجة، و4300 حالة متوسطة، فيما بلغت الحالات المصابة جراء الحوادث المرورية 30 حالة ،كما تم تنويم 105 حالات في أقسام التنويم المحتلفة لاستكمال العلاج والمتابعة الطبية.كما استقبلت مراكز الرعاية الصحية الأولية المناوبة خلال إجازة عيد الفطر بمحافظة عنيزة 5705 مستفيدين، جرى تقديم الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة لهم بأعلى معايير الجودة الصحية .// انتهى //13:19ت م0024