القاهرة 09 شوال 1444 هـ الموافق 29 أبريل 2023 م واسسجّلت البورصة المصرية مكاسب سوقية بلغت 26 مليار جنيه خلال تعاملاتها على مدار جلستين في الأسبوع المنتهي، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالسوق عند 1.148 تريليون جنيه، مقابل 1.122 تريليون جنيه بنهاية الأسبوع الماضي، بنسبة نمو بلغت 2.25%.وقفز مؤشر السوق الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 1.60%، محققًا 17796.91 نقطة، كما زاد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بما نسبته 2.77%، ليصل إلى 3074.93 نقطة، وأضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا نحو 2.74% إلى قيمته، لينهي التعاملات عند مستوى 4674.54 نقطة.وبلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية نحو 5.5 مليار جنيه، فيما بلغت كمية التداول نحو 1.1 مليار ورقة مُنَفّذَة على 162 ألف عملية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي.// انتهى //13:28ت م0025