الرياض 09 شوال 1444 هـ الموافق 29 أبريل 2023 م واسأوضحت الهيئة العامة للنقل عن تجاوز عدد الشحنات التي سلمتها الشركات المرخصة في قطاع توصيل الطرود أكثر من 14 مليون شحنة خلال شهر رمضان المبارك 1444هـ في مختلف مناطق المملكة، بنسبة زيادة عمليات الشحن خلال شهر رمضان بـ 56% مقارنةً بالعام الماضي.كما تلقّت الهيئة من خلال مركز الاتصال الموحد أكثر من 12 ألف مكالمة واردة وأكثر من 40 ألف بلاغ وشكوى عبر الرقم الموحد والموقع الالكتروني للهيئة ، كما عملت الهيئة مع شركات الشحن لرفع مستوى الخدمة، وإلزامها بالمحافظة على محتويات الشحنة ومعالجة بلاغات المستفيدين خلال 7 أيام والمحافظة على سرية معلومات الشحنات وحمايتها من التعدي عليها والتجاوب مع المستفيدين واستفساراتهم.وتهيب الهيئة بجميع الشركات المرخصة والناقلين الالتزام بتطبيق كافة الاشتراطات والأنظمة التي تضمن تقديم خدمات نقل ذات جودة وأمان عاليين، وتدعو جميع الراغبين في الاستفادة من خدمات النقل، كما تسعد باستقبال الاستفسارات والاقتراحات من خلال الاتصال على الرقم الموحد 19929 أو زيارة الموقع الالكتروني tga.gov.sa.// انتهى //13:40ت م0028