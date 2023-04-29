سياسي / الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يبحث مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في السودان تطورات الأوضاع في السودان
السبت 1444/10/9 هـ الموافق 2023/04/29 م واس
جدة 09 شوال 1444 هـ الموافق 29 أبريل 2023 م واس
بحث معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، خلال اتصال هاتفي أمس, مع رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة في السودان فولكر بيرتيس, التطورات في السودان وأهمية المنطقة المجاورة للإطار.
وشدد الجانبان خلال الاتصال على استمرار الهدنة لإطلاق النار واستئناف الحوار والتفاوض.
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13:45ت م
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