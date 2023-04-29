جدة 09 شوال 1444 هـ الموافق 29 أبريل 2023 م واسبحث معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، خلال اتصال هاتفي أمس, مع رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة في السودان فولكر بيرتيس, التطورات في السودان وأهمية المنطقة المجاورة للإطار.وشدد الجانبان خلال الاتصال على استمرار الهدنة لإطلاق النار واستئناف الحوار والتفاوض.// انتهى //13:45ت م0030