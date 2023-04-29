القاهرة 09 شوال 1444 هـ الموافق 29 أبريل 2023 م واسعَقّدت اللجان الأربع الدائمة التابعة للبرلمان العربي اجتماعاتها اليوم بالقاهرة، للتحضير للجلسة الرابعة من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي، المقرر انعقادها غدًا بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، برئاسة رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي.وناقشت لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي عددًا من البنود، في مقدمتها عرض التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي، خاصة تطورات الأوضاع في السودان، وكيفية دعم وتحصين المجتمعات العربية من الظواهر الدخيلة على القيم الثقافية والمجتمعية والمعتقدات الدينية، والمسودة الأولية لتقرير الحالة السياسية لعام 2022م.واستعرضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، مسودة مشروع تقرير حالة حقوق الإنسان في العالم العربي لعام 2022م، وكذلك مسودة مشروع خارطة طريق لمكافحة عمل الأطفال في المنطقة العربية بحلول عام 2026م.وبحثت لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، دراسة آليات اعتماد مشروع التنال العربي (شهادة الكفاءة الدولية في اللغة العربية)، إضافة إلى مناقشة إعداد تقرير الحالة الاجتماعية في العالم العربي لعام 2022م، وكذلك الترتيب لعقد ندوة حماية القيم المجتمعية في العالم العربي، ومستجدات العمل على إعداد مشروع قانون استرشادي عربي لمكافحة العنف الأسري، وبحث تفعيل إنشاء صندوق لدعم اللغة العربية في الدول العربية الأقل نمواً.كما ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي، عددًا من الموضوعات والقضايا المالية، منها مشروع القانون الاسترشادي العربي بشأن تعزيز الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة في العالم العربي، والتحضير لعقد النسخة الثانية من المنتدى العربي حول تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، وتقرير الموقف المالي للبرلمان العربي حتى 31 مارس الماضي، وكذلك موقف سداد الدول العربية مساهماتها المالية في موازنة البرلمان العربي.ورفعت اللجان الأربع تقارير بنتائج أعمالها، وعدد من مشاريع القوانين إلى الجلسة العامة للبرلمان العربي، المقرر انعقادها غدًا بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، للنظر في إقرارها.// انتهى //14:03ت م0031