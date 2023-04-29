القاهرة 09 شوال 1444 هـ الموافق 29 أبريل 2023 م واستلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالًا هاتفيًا اليوم من القائم بأعمال وزير خارجية جنوب السودان "دينج داو"، تناول الجهود المبذولة من الجانبين بهدف تعزيز ودعم التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في السودان، تأسيسًا على المبادرة المصرية - الجنوب سودانية في هذا الشأن.وأكد الوزير شكري خلال الاتصال أن مصر وجنوب السودان من أكثر الدول تأثرًا بالنزاع الجاري في السودان، مشددًا على أن مصلحة الشعب السوداني تظل هي الشاغل الأساسي والهدف من وراء جهود البلدين.// انتهى //16:19ت م0035