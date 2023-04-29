القاهرة 09 شوال 1444 هـ الموافق 29 أبريل 2023 م واسدعا رئيس البرلمان العربي عادل عبدالرحمن العسومي المسؤولين في السودان إلى التوافق والعمل على إنهاء الأزمة الحالية بالبلاد، مؤكدًا حرص البرلمان العربي على تحقيق الاستقرار والأمان في السودان.وقال العسومي في تصريحات صحفية اليوم عقب اجتماعات اللجان النوعية للبرلمان العربي التي عُقِدَت للتحضير للجلسة العامة للبرلمان المقررة غدًا : إن البرلمان العربي يدعم أي توجه في مصلحة السودان ويخفف من حدة هذه الأزمة، وتجنيب البلاد آثار هذا التصعيد الخطير، معربًا عن تمنياته أن يعيش الشعب السوداني بأمن وأمان.وأشار العسومي إلى أهمية إحداث توافق بين المسؤولين القائمين على الوضع في السودان لما فيه مصلحة البلاد وشعبها، لافتًا الانتباه إلى أن اللجنة السياسية في البرلمان العربي ناقشت اليوم تطورات الأوضاع في السودان ورفعت تقريرًا إلى جلسة البرلمان العربي المقررة غدًا.// انتهى //17:42ت م0042