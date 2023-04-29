عام / مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تقديم خدمات الرعاية الصحية للاجئين السوريين والمجتمع المضيف في محافظة عكار خلال شهر مارس الماضي
السبت 1444/10/9 هـ الموافق 2023/04/29 م واس
بيروت 09 شوال 1444 هـ الموافق 29 أبريل 2023 م واس
واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع تعزيز خدمات الرعاية الصحية للاجئين السوريين و المجتمع المضيف في بلدة ببنين بمحافظة عكار بالجمهورية اللبنانية. وجرى خلال شهر مارس الماضي استقبال 1.776 مريضًا في مركز عكار - ببنين للرعاية الصحية قُدمت لهم 3.735 خدمة، توزعت ما بين أقسام العيادات والصيدلية والمختبر والتمريض وبرنامج الصحة المجتمعية والنفسية، حيث بلغت نسبة الذكور 37% والإناث 63% .
يأتي ذلك حرصًا من المملكة ممثلة بالمركز على تقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين واللاجئين السوريين في جميع المجالات للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي يمرون بها.
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17:47ت م
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