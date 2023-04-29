بيروت 09 شوال 1444 هـ الموافق 29 أبريل 2023 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع تعزيز خدمات الرعاية الصحية للاجئين السوريين و المجتمع المضيف في بلدة ببنين بمحافظة عكار بالجمهورية اللبنانية. وجرى خلال شهر مارس الماضي استقبال 1.776 مريضًا في مركز عكار - ببنين للرعاية الصحية قُدمت لهم 3.735 خدمة، توزعت ما بين أقسام العيادات والصيدلية والمختبر والتمريض وبرنامج الصحة المجتمعية والنفسية، حيث بلغت نسبة الذكور 37% والإناث 63% .يأتي ذلك حرصًا من المملكة ممثلة بالمركز على تقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين واللاجئين السوريين في جميع المجالات للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي يمرون بها.// انتهى //17:47ت م0044