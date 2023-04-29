حجة 09 شوال 1444 هـ الموافق 29 أبريل 2023 م واسقدم مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في مديرية حيران بمحافظة حجة خدماته العلاجية لـ 1.375 مستفيدًا خلال الفترة من 5 حتى 11 أبريل 2023م، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.وراجع عيادة الطوارئ 114 شخصاً، وعيادة الباطنية 291 مستفيداً، وعيادة الوبائيات 970 مريضاً.وفي الخدمات المساندة استفاد من قسم المختبر 351 مريضا، كما تم صرف الأدوية لـ 1.351 فردا، واستقبل قسم الملاحظة 401 شخصاً، في حين جرى تنفيذ 3 أنشطة للتخلص من النفايات.// انتهى //17:47ت م0045