إدلب 09 شوال 1444 هـ الموافق 29 أبريل 2023 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 2,151 سلة غذائية و2,151 حقيبة نظافة في مدينة سلقين بمحافظة إدلب بالجمهورية العربية السورية، استفادت منها 2,151 أسرة من متضرري الزلزال.ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم.// انتهى //17:47ت م0046