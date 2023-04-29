دوشنبه 09 شوال 1444 هـ الموافق 29 أبريل 2023 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مساعدات إغاثية متنوعة شملت البطانيات و فحم التدفئة وسخانات الماء في منطقة شمس الدين شوهين التابعة لولاية خاتلون في جمهورية طاجيكستان، استفاد منها 250 فرداً من الفئات الأشد احتياجاً،وذلك ضمن مشروع تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين في طاجيكستان للعام 2023م.ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإيوائية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للأسر الأشد احتياجًا في مختلف المناطق المتضررة.// انتهى //17:48ت م0047