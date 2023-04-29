سكاكا 09 شوال 1444 هـ الموافق 29 أبريل 2023 م واسيفتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف الأسبوع المقبل، مشروعات تعليمية في مدينة سكاكا ومحافظة دومة الجندل ومركز صوير بتكلفة 15 مليون ريال.وتشمل المشروعات مبنى مدرسة الخامسة المتوسطة بسكاكا، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 354 طالبة، وبتكلفة إجمالية بلغت 4.6 مليون ريال، ومبنى مدرسة مدرستي الثانية المتوسطة والرابعة الابتدائية بدومة الجندل، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 409 طالبات، وبتكلفة إجمالية بلغت 7.5 مليون ريال، ومبنى مدرسة الأولى الابتدائية بصوير، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 184 طالبة، وبتكلفة إجمالية بلغت 2.9 مليون ريال.وأشاد سمو الأمير فيصل بن نواف بمشروعات إدارة التعليم في المنطقة التي تسهم في تعزيز منظومة المباني المدرسية والارتقاء بالبيئة التعليمية وخدمة الأبناء من الطلاب والطالبات، مشدداً على أهمية متابعة المشاريع وتنفيذها وتطبيق معايير الجودة التي تمكن الطلبة من إتمام يومهم الدراسي بجد واجتهاد في ظل الإمكانيات التي وفرتها الحكومة الرشيدة -أيدها الله-.بدوره أوضح المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، أن تدشين سمو أمير الجوف لمشاريع التعليم، يأتي ضمن دعم ومتابعة سموه لبرامج وأنشطة ومشاريع التعليم.// انتهى //17:50ت م0048