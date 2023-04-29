الدمام 09 شوال 1444 هـ الموافق 29 أبريل 2023 م واسأنهى المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الناشئين (مواليد 2006) مشاركته في بطولة البحر الأبيض المتوسط بحصوله على المركز السابع، بعد فوزه على منتخب إيطاليا بنتيجة (24-20)، في مباراة تحديد المركزين السابع والثامن، والتي جمعتهم اليوم على صالة بني خيار في جمهورية تونس.وأقيمت البطولة على مدى 6 أيام، بمشاركة 13 منتخب، حيث لعب المنتخب السعودي 8 مباريات خلال البطولة، استطاع تحقيق الفوز في 4 مباريات على الكويت والجزائر وإيطاليا (مرتين) وتعادل في مباراة مع تركيا، وتلقى الخسارة في 3 مباريات أمام مونتينيقرو وتونس ومصر.وتأتي مشاركة ناشئو الأخضر في البطولة ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي للبطولة الآسيوية لمنتخبات الناشئين المقرر إقامتها العام المقبل 2024م.// انتهى //17:52ت م0049