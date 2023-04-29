الأحساء 09 شوال 1444 هـ الموافق 29 أبريل 2023 م واسرشُحت جامعة الملك فيصل ضمن القائمة النهائية لجوائز الوشاح الأخضر العالمية Green Gown Award للعام 2023، وذلك للسنة الثالثة على التوالي في خمس مبادرات شاركت بها الجامعة.وأوضح المشرف على إدارة التخطيط الاستراتيجي والهوية المؤسسية الدكتور خالد البراك أن هذا الترشيح يعكس ما تحقق للجامعة من تطوير لهويتها المؤسسية الرامية إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية، وما انبثق عنها من مشاريع ذات تأثير مستدام، مشيراً إلى أن الجامعة تبنت هوية واستراتيجية مؤسسية واضحة وفاعلة انعكس أثرها في عطائها وتميز مكانتها وحضورها في المحافل والجوائز الدولية وتصنيفها ضمن أفضل الجامعات العالمية كجامعة خضراء.وأكد أن تفعيل مشروعات الهوية وما أنتجته من تحولات في وظائف الجامعة الأساسية لتعزيز مضامينها انعكس إيجاباً على وظائف الجامعة وتضافر وتكامل جهود قطاعات الجامعة ومنسوبيها ، وعلى الممارسات المطبقة في كافة قطاعاتها، مبيناً أن هذه الترشيحات الدولية تؤكد إسهام استراتيجية وهوية جامعة الملك فيصل في تحقيق الأهداف الوطنية المستدامة في مجالي الأمن الغذائي والاستدامة البيئية.يُذكر أن جوائز الوشاح الأخضر العالمية تمنح للمؤسسات التعليمية ذات المبادرات والمشاريع المتميزة في مجالات الاستدامة وتأتي بالشراكة بين رابطة جامعات الكومنولث والاتحاد الدولي للجامعات وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة.// انتهى//17:53ت م0050