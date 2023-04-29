الرباط 09 شوال 1444 هـ الموافق 29 أبريل 2023 م واسانطلقت، بالعاصمة المغربية الرباط اليوم، أعمال الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، بمشاركة العديد من وزراء المالية والاقتصاد بالدول العربية، ومحافظي البنوك المركزية العربية وممثلي منظمات إقليمية ودولية.وسيتطرق المشاركون في هذه الاجتماعات التي تمتد على مدى يومين، إلى عدد من القضايا الاقتصادية الراهنة في المنطقة العربية، وتبادل الاقتراحات والآراء من أجل عمل مشترك .وخلال الجلسة الافتتاحية أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس، في رسالة وجهها إلى المشاركين في هذا اللقاء، أهمية الدور المنوط بالهيئات المالية العربية سواء من حيث دعم وجلب التمويلات الميسرة، أو تفعيل آليات دعم المشاريع الإستراتيجية، أو دعم المقاولات العربية، داعيًا الهيئات المالية العربية، لمنح العناية اللازمة لمبادرة المقاولات، ولا سيما المقاولات المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا، ودعم الشمول المالي وتعزيز التنافسية.// انتهى //18:47ت م0052