الكرم 09 شوال 1444 هـ الموافق 29أبريل 2023 م واسزار فخامة الرئيس قيس سعيِّد رئيس الجمهورية التونسية، جناح المملكة المشارك في معرض تونس الدولي للكتاب، وكان في استقباله سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر.وأطلع السفير الصقر الرئيس قيس سعيّد ، على ما يحتويه الجناح من إصدارات ثقافية ومعرفية تعكس التطور الذي تشهده المملكة في ظل القيادة الرشيدة، ثم قدم له درعًا تذكاريًا بهذه المناسبة.وتشارك المملكة في الدورة الـ 37 لمعرض تونس الذي ينتظم تحت شعار "حلق .. بأجنحة الكتاب" بجناح موحد يتضمن كتبًا ومطبوعات وإصدارات قيمة في مختلف التخصصات، إلى جانب دوريات علمية ومراجع ومقررات دراسية ومواد سمعية ومرئية وكتب موجهة للأطفال.// انتهى //18:53ت م0054