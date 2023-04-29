الدمام 09 شوال 1444 هـ الموافق 29 أبريل 2023 م واسحقق فريق مضر انتصاره السادس عشر في منافسات بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد للموسم الرياضي 2022-2023م، بعد تغلبه على نظيره الترجي بنتيجة (27-32)، في المواجهة التي جمعتهما اليوم، ضمن الجولة الثامنة عشر.وأنتهى شوط المواجهة الأول بتقدم مضر بفارق هدف وحيد بنتيجة (14-15)، و في الشوط الثاني، وسع الفارق التهديفي حتى انتهى اللقاء لمصلحته بفارق 5 أهداف، وحصد نقطتي اللقاء، ليتصدر بذلك سلم الترتيب برصيد 32 نقطة، وبفارق المواجهات المباشرة عن الخليج الذي يمتلك نفس الرصيد من النقاط.ومن المقرر أن تختتم مواجهات الجولة غداً الأحد 30 أبريل 2023م، بلقاء الهدى مع الابتسام عند الساعة 5:00 مساءً، على صالة وزارة الرياضة بالدمام.// انتهى //19:34ت م0057