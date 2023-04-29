تونس 09 شوال 1444 هـ الموافق 29 أبريل 2023 م واسزار طلاب عدد من المدارس التونسية اليوم، ركن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، المشارك ضمن جناح المملكة في معرض تونس الدولي للكتاب 2023، والذي انطلقت فعالياته يوم أمس ويستمر 10 أيام.واطلع الطلاب - خلال الزيارة - على عدد من التطبيقات الالكترونية كتطبيق الحج والعمرة الافتراضي ثلاثي الأبعاد، وتطبيق الاستشهاد الصحيح، وتطبيق رشد، كما استمتع الطلاب بالاطلاع على الحرم النبوي الشريف عبر تقنية الواقع الافتراضي التي تقدمها الوزارة، وكذلك على مجموعة من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة وترجمة معاني آيات القرآن الكريم.وقدم ركن "الشؤون الإسلامية" عددا من النسخ من المصاحف الشريفة هدية للطلاب الذين عبروا عن مدى سعادتهم بهذه الزيارة وشكرهم لقيادة المملكة على كل ما تقدمه خدمة للإسلام والمسلمين في العالم.// انتهى //19:37ت م0059